Fêtes de fin d’année: Risque de pénurie de poulets au Sénégal

Pour les fêtes de fin d’année, Noël et la Saint-Sylvestre, les volailles sont très prisées au Sénégal, surtout le poulet de chair. Mais ce dernier risque de manquer cette année, en raison de la forte demande. C’est du moins ce que pensent certains vendeurs de volailles dans les différents marchés de Dakar visités ce samedi par AFRIK.COM. Toutefois, ils rassurent que les prix restent stables et abordables, accessibles à toutes les bourses.

Bien que Noël et la Saint-Sylvestre ne soient pas des fêtes musulmanes, quasiment toute la population du Sénégal les célèbre, chacun à sa manière, surtout une partie de la jeunesse. Contrairement aux chrétiens qui préfèrent la viande porcine, les musulmans, qui représentent plus de 95% de la population de ce pays d’Afrique de l’Ouest, consomment plutôt de la volaille.

À moins d’une semaine de Noël, les poulets sont de plus en plus rares au marché et certains vendeurs tentent d’expliquer cette situation par la forte demande. Actuellement la demande est très forte actuellement, en raison des fêtes de fin d’année qui approchent. Mais, les prix restent toujours les mêmes. Les prix des poulets varient entre 2 500 et 3 000 FCFA, ça dépend de la taille et du poids. Pour célébrer les fêtes de fin d’année, les plus nantis préfèrent d’autres volailles aux poulets. Ils s’agit, entre autres, des pintades, dindons, canards, cailles ou même le pigeon. « Les clients n’achètent pas que des poulets.