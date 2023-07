Fièvre hémorragique Crimée Congo : un 3e cas détecté

Un troisième cas de fièvre hémorragique Crimée Congo est confirmé lundi dernier est pris en charge actuellement à l’Hôpital Dalal Jamm de Dakar.

L’annonce a été faite, ce mercredi par le Docteur Boly Diop, responsable de surveillance épidémiologique et post-vaccinale au ministère de la Santé et de l’Action sociale. S’adressant à la presse, en marge d’une réunion de coordination trimestrielle de surveillance épidémiologique, la blouse blanche renseigne que «le malade, a été détecté après les célébrations liées à la Tabaski. Il a été isolé précocement et est dans les meilleures conditions pour être guéri». A rappeler que le Sénégal avait enregistré au mois de mai un deuxième cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo après un premier cas détecté le 21 avril. A la suite de la découverte de ce premier cas, le ministère avait activé le Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous).