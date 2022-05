Les Syndicats de la santé et le Gouvernement sont parvenus à un accord. La Fédération des syndicats de la santé (F2s), l’Alliance And Gueussem, le Syndicat des techniciens de santé (Satsus) et le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) ont négocié des heures durant avec le ministère de la santé et de l’action sociale.

Les échanges ont abouti à la signature du protocole d’accord. Ce protocole prend en compte le régime indemnitaire et l’accès au logement.

L’accord règle la question de l’indemnité de logement. Les syndicalistes ont acquis une augmentation échelonnée. L’indemnité passe de 50 000 à 100 000 francs Cfa. L’Etat versera un montant de 25 000 francs Cfa en ce mois de mai. Cette indemnité sera totalement à 100 000 francs Cfa en janvier 2024 où un autre montant de 25 000 francs Cfa va garbir le bulletin de salaire des professionnels de la santé. Du moins, pour ce qui est de cette indemnité.

Cheikh Seck de la Fédération des syndicats de la santé (F2s) magnifie la signature de cet accord. Selon lui, l’indemnité fait 4 à 5 fois le Smic. « Je pense que c’est la première fois dans l’histoire et nous en remercions le président de la République » a-t- il confié à la Rfm.