FIN DE MANDAT: L’ALLEMAGNE FAIT ADIEU À ANGELA MERKEL

Avec six minutes d’applaudissements chaleureux, dans les rues, les balcons, les fenêtres, tout le Pays a applaudi pendant 6 minutes ,exemple spectaculaire de leadership et de défense de l’humanité, chapeaux! Les Allemands l’ont élue pour les diriger et elle a dirigé 80 millions d’Allemands pendant 18 ans avec compétence, compétence, dévouement et sincérité . Elle n’a pas dit de bêtises. Elle n’est pas apparue dans les ruelles de Berlin pour être photographiée. Elle a été surnommée “La Dame du monde” et qui a été décrite comme l’équivalent de six millions d’hommes.

Pendant ces dix-huit ans de sa direction de l’autorité dans son pays , aucune transgression n’a été enregistrée contre elle. Elle n’a affecté aucun de ses proches à un poste gouvernemental. Elle n’a pas prétendu qu’elle était la créatrice de gloires. Elle n’a pas reçu de millions de dollars en paiement, personne n’a applaudi sa performance, elle n’a pas reçu de chartes et de promesses, elle n’a pas combattu ceux qui l’ont précédée .

Hier, Merkel a quitté le poste de direction du parti et l’a cédé à ceux qui lui succédaient, et l’Allemagne et son peuple allemand sont dans les meilleures conditions. La réaction des Allemands était sans précédent dans l’histoire du pays. La population entière est sortie sur leurs balcons de leurs maisons et a applaudi pour elle spontanément pendant 6 minutes consécutives. Une standing ovation dans tout le pays .

L’Allemagne a fait ses adieux à son chef, une physicienne chimiste qui n’a pas été tentée par la mode ou les lumières et n’a pas acheté de biens immobiliers, de voitures, de yachts et d’avions privés *, sachant qu’elle est originaire de l’ancienne Allemagne de l’Est.