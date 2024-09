Fin des audits: Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce le début des poursuites dès la semaine prochaine

Partager Facebook

A la fin des audits entamées depuis plusieurs semaines et après des changements au sein du Pool judiciaire, les nouveaux chefs de parquet affûtent leurs glaives pour le début d’une traque des personnes impliquées dans l’ancien régime.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé le début de la reddition des comptes dès la semaine prochaine. A cet effet, cela indique que les audits de l’Inspection générale d’Etat (Ige) et des autres corps de contrôle de l’Etat sont terminés. Maintenant l’heure est au début des traques aux tourneurs qui ont été lancé il y a deux semaines. Juste notée que récemment des changements ont été effectués surtout avec les officiers de police judiciaire et les nouveaux chefs de parquet. « Le Témoin » a aussi appris qu’il fallait impérativement changer les patrons de la Division des investigations criminelles (Dic) et de la Sûreté Urbaine de Dakar (Su) après que le patron de la Section de recherches de la gendarmerie nationale a, lui, été remplacé dès l’arrivée au pouvoir des nouvelles autorités. Et la traque aux voyous financiers de l’ancien régime peut donc être enfin lancée…

En recevant, ce mercredi le personnel de différents services de la Primature, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé le début de la reddition des comptes. D’ailleurs, c’est ce souci qui anime la politique de l’Etat sur la rationalisation des budgets et institutions.

Les gens ne peuvent pas se permettre n’importe quoi sur le foncier, sur le patrimoine bâti, sur les marchés publics, sur les concessions et dans tous les domaines pour amasser des milliards et en sortir indemnes. Non ! Le gouvernement va répondre à la demande du peuple sénégalais qui veut savoir comment ses deniers publics ont été gérés » a indiqué Ousmane Sonko. Il a révélé d’ailleurs avoir pris des mesures conservatoires pour empêcher les personnes concernées de quitter le territoire national même si quelques-uns parmi elles ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Des délinquants financiers qui ne perdent rien pour attendre.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait ordonné la publication des rapports de la Cour des comptes et de l’Ofnac pour les années 2019 à 2023. En parallèle, il avait déployé les Inspecteurs généraux d’État (Ige) dans plus de 70 directions, agences et fonds publics pour réaliser des audits. Ces missions avaient pour but de détecter d’éventuelles erreurs, fraudes, vols, irrégularités, surfacturations, détournements de fonds publics, ainsi que d’identifier les responsables et complices de ces possibles « carnages » financiers afin de les traduire devant la justice.

La source informe que la première vague des audits est terminée. Dans le lot des structures auditées, la Société nationale d’exploitation du Train express régional (Senter), le Fonds de soutien à l’Energie (Fse), la Commission d’attribution des licences de pêche, les Fonds pour la pêche artisanale, Air Sénégal, l’Aide à la Presse nationale, le Fonds d’appui à l’édition (Fae), l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix), l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), Handling (2as), le Fonds d’entretien routier autonome (Fera), La Poste, la Société africaine de raffinage (Sar), ainsi que les budgets Coupe du Monde (Qatar 2022), Coupe d’Afrique des Nations(Can 2024), Loterie nationale sénégalaise (Lonase), Caisse des dépôts et consignations (Cdc), Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Arpt), Office des lacs et cours d’eau (Okac), Conseil exécutif des transports urbains durables(Cetud), Agence autonome des travaux et gestion des routes (Ageroute), Autoroute Ila Touba, et le Building administratif de Dakar, entre autres.

Les résultats des audits de l’Ige s’ajoutent aux rapports de la Cour des Comptes et de l’Ofnac destinés au Parquet de la République et au Pool judiciaire financier (Pjf).