Financements libyens : 7 ans de prison requis contre Nicolas Sarkozy

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.

Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.

Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.

En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».

https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/03/27/proces-sarkozy-kadhafi-le-parquet-requiert-sept-ans-de-prison-et-300-000-euros-d-amende-contre-l-ex-president-de-la-republique_6586809_3224.html

Le Parquet national financier (PNF) a requis, jeudi 27 mars, une peine de sept ans de prison et de 300 000 euros d’amende à l’encontre de Nicolas Sarkozy, jugé pour des soupçons de financement par le pouvoir libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Cinq ans d’inéligibilité ont également été requis contre Nicolas Sarkozy, qui a accueilli ces réquisitions la mine pétrifiée.

Le PNF a également requis des peines de six ans de prison et 100 000 euros d’amende contre Claude Guéant et de trois ans de prison et de 150 000 euros d’amende contre Brice Hortefeux, deux ex-ministres également jugés dans cette affaire. Une peine d’un an de prison et 3 750 euros d’amende a été requise contre Eric Woerth, ex-trésorier de la campagne.

Au cours des douze semaines d’audience, « c’est un tableau très sombre d’une partie de notre République qui s’est dessiné », a lancé le procureur Sébastien de La Touanne, en abordant la dernière ligne droite du réquisitoire. S’en prenant à Nicolas Sarkozy, il a dénoncé une « quête effrénée de financement » pour satisfaire une « ambition politique dévorante », et prévenu que « seule une peine d’emprisonnement et d’amende ferme » sera « en mesure de protéger la société ».

« Commanditaire »

Nicolas Sarkozy a « contesté les faits » et « ne semble pas prendre la mesure de la gravité des atteintes à la probité » qui lui sont reprochées, a ajouté le magistrat. Mercredi, le ministère public avait réclamé la condamnation de l’ancien chef de l’Etat pour corruption, « recel de détournement de fonds publics », « financement illégal de campagne » et « association de malfaiteurs ». Les procureurs ont dépeint Nicolas Sarkozy en « véritable décisionnaire » et « commanditaire » d’un pacte de corruption « inconcevable, inouï, indécent », noué avec l’ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi.