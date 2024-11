Fissure au sein de la famille Politique de Feu Me Mbaye Jacques DIOP: Le PPC divisé en deux pour les Législatives.

Partager Facebook

Les élections législatives de ce 17 Novembre prochain risquent de se faire dans la division au sein des militants du Parti pour le Progrès et la Citoyenneté (PPC). En effet, si une partie avait opté pour la coalition Takku Wallu Sénégal jusqu’à avoir des investis, une dissidence vient de s’annoncer pour le Pastef.

Coup de tonnerre dans le parti de Feu Mbaye Jacques Diop à Rufisque. En effet, contre toute attente et à une dizaine du scrutin, et après avoir des investis sur la liste de Takku Wallu, une rébellion vient d’être notée au sein de cette formation politique : des militants à leur tête la Présidente nationale des Femmes du PPC, viennent d’animer une conférence de presse, pour « lancer un appel solennel à tous les militants et sympathisants à venir nombreux les rejoindre pour voter PASTEF » le 17 Novembre Prochain.

La gestion solitaire du Député Seydou Diouf décriée…

Et selon Mme Oumy Cissé Diakhaté, cette décision est motivée par le fait « qu’un parti politique, c’est le respect de tous ses membres, car ceux-ci sont des porteurs de voix et agissent positivement, même en l’absence de la hiérarchie, pour les intérêts des concitoyens ». Une pierre lancée dans le jardin de leur Secrétaire Général actuel, Seydou Diouf à qui, ils accusent de « son manque d’ouverture et surtout d’intérêt pour son terroir ». En effet, depuis la disparition du Président-Fondateur du PPC, le parti est dirigé par le Député Seydou Diouf qui est taxé par ces dissidents de « gestion solitaire du parti et de son manque de communication aux militants de base ».

Et pour les alliés de la Présidente Nationale des Femmes du PPC, ceci est très loin « des principes comme l’intégrité et le respect des valeurs morales » tel que édictés par leur mentor Feu Mbaye Jacque Diop. Ainsi au vu de ce manque de considération et de communication de leur secrétaire Général Seydou Diouf, et à l’orée de « la nouvelle ère de la politique au Sénégal », ils ont tenu à informer l’opinion publique nationale et internationale de leur décision de s’allier avec le PASTEF « pour un renouveau de la politique publique au Sénégal ». Et cela va passer par un vote de leur part pour la liste PASTEF pour ces législatives prochaines. Cependant ils ont tenu à réaffirmer « leur ancrage au PPC et leur fidélité à l’héritage politique de Me Mbaye Jacques Diop ».

……..les Partisans de Seydou DIOUF dégagent en touche

Du côté des partisans du Député Seydou Diouf, on semble banaliser ces départs. Par un communiqué du parti signé ce jour Jeudi 7 Novembre, déclare « à l’exception de Oumy Cissé Diakhaté et de trois autres femmes parfaitement identifiées, aucune des autres femmes présentes à cette réunion, ne sont des militantes actives du parti ».

Et par conséquent, ont-ils annoncé, « une réponse politique sera apportée » dans les prochains jours par des femmes de leur rang pour apporter un démenti à ce « vrai faux départ ».

Djiby GUISSE