Flou autour de la venue de Wade à Dakar

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Même si le Pds est en plein dans les préparatifs pour le centenaire de Me Abdoulaye Wade, une date officielle n’est pas encore retenue pour l’organisation de cet événement national. Toutefois, selon des informations de L’Observateur, la commémoration du centenaire de Me Abdoulaye Wade ne se tiendra pas le 29 mai prochain, date de son anniversaire.

La fête sera décalée de quelques jours parce que cette période va coïncider avec la Tabaski prévue, probablement, le 27 mai. En attendant de retenir une date officielle, les organisateurs envisagent de tenir l’événement la semaine suivant la Tabaski.

Mais, au moment où la Nation sénégalaise toute entière, à travers le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’apprête à célébrer le centenaire de Me Abdoulaye Wade, une interrogation persiste au sein de l’opinion publique relativement à son état de santé actuel. Discret depuis les élections locales de 2022, l’ancien président de la République, retiré à Versailles (France), n’apparaît plus sur la scène publique.

En plus, il n’y a aucune information sur le quotidien du ‘’Pape du Sopi’’, loin de son Sénégal natal. Beaucoup de responsables du Pds ainsi que d’anciens collaborateurs de Me Abdoulaye Wade contactés évitent même de parler de son quotidien à Versailles. «Le Président Abdoulaye Wade se porte bien, il se repose et il est en contact avec les responsables de son parti mais également ses proches», souffle sans autre détail un haut cadre du Pds. Même s’il est en bonne santé, il y a le poids de l’âge qui pèse forcément sur Me Abdoulaye Wade.

De ce fait, sera-t-il en mesure d’effectuer le déplacement pour assister à la célébration nationale en son honneur ? Cette question reste, pour le moment, sans réponse. Car, renseigne un grand responsable du Pds, cette décision relève de la compétence de Me Abdoulaye Wade, sa famille et son cabinet. Même si, ajoute notre interlocuteur, notre plus grand souhait est de voir le président Abdoulaye Wade à notre côté à l’occasion de la commémoration de ses 100 ans.

En tout état de cause, le Pds veut faire de cet événement un moment historique. Il appelle, à cet effet, l’ensemble de ses responsables, militants et sympathisants, ainsi que toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais attachés à l’histoire et à l’avenir de notre Nation, à se mobiliser pleinement. «Il s’agit, ensemble, de faire de ce centenaire un moment d’unité, de fierté nationale et de transmission, à la hauteur de l’héritage du Président Abdoulaye Wade».