Fondation « Sénégal Solidaire » : Guy Marius Sagna charge Diomaye, parle de « jongé » avec l’argent public

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Le député de Pastef (majorité), Guy Marius Sagna, a réagi au lancement de la fondation « Sénégal Solidaire », hier mercredi, à l’Hôpital Dalal Jamm, en présence des deux Premières dames, Marie Khoné et Absa Faye. Mais avec la manière.

« Attention ! Un(e) président(e) de la République a le droit d’être « jongé » avec son/sa conjoint(e), mais qu’il le fasse avec son argent et non celui des Sénégalais », a-t-il posté sur ses réseaux sociaux. Et d’ajouter : « Il y a des structures dédiées pour faire du social. Refondation et non Fondation ! »

Dans un autre tweet, il ajoute : « Ce que nous attendions du Président de la République, c’est qu’il réduise lui-même les pouvoirs et les budgets que ses prédécesseurs ont arrachés aux ministères pour les concentrer au palais présidentiel. En lieu et place de cela, il nous sert une fondation de Premières dames qui renforce le présidentialisme néocolonial que nous considérons comme l’une des causes de la situation du Sénégal au cours des six dernières décennies. »