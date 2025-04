Fonds Covid : Macky répartit 1/2 milliard FCFA à 18 musiciens

Partager Facebook

Léonce Nzally fait partie des Dage arrêtés dans le cadre de l’enquête sur l’utilisation des fonds Force Covid-19. Il a été déféré au parquet, mardi dernier. Auparavant, face aux enquêteurs de la DIC, il a dégagé ses responsabilités sur la non-production de justificatifs pour un montant de 1,120 milliard F CFA dont 530 millions prétendument attribués aux «ténors de la musique sénégalaise».

Pour le premier point, rapporte Libération, qui a relayé son audition à la DIC, Léonce Nzally, ex DAGE au miinstère de la Culture, a déclaré que la Cour des comptes s’est trompée au sujet de certaines pièces justificatives. Il a assuré que la somme en question (1,120 milliard) a été répartie entre la Sodav (1 milliard), le Réseau national des communicateurs traditionnels (50 millions), le sous-secteur Mode et Stylisme (50 millions) et sous-secteur Patrimoine historique (20 millions). Et souligné que la Sodav a remis l’argent aux ayants droit pour juste 470 millions. Celle-ci a fourni au ministère les pièces justificatives ainsi qu’un chèque représentant le montant non utilisé, 530 millions.

Poursuivant ses explications, l’ancien Dage a déclaré que le ministre de la Culture de l’époque, Abdoulaye Diop, avait adressé une lettre au Président Macky Sall pour lui faire le point et lui signaler qu’il restait 530 millions sur les fonds attribués à son département. L’ancien chef de l’État lui fit alors parvenir une liste composée des «ténors» de la musique sénégalaise en lui demandant, au lieu de verser l’argent au Trésor, de procéder à la répartition des fonds, chaque nom correspondant à un montant, précise Léonce Nzally.

L'ancien Dage assure que l'affaire a été traitée à son insu. Qu'il n'a reçu ni la liste des bénéficiaires réels ni les pièces justificatives de la remise des fonds. Il a signalé avoir réussi tout de même à capter quelques chèques pour 18 «ténors» et pour la Mutuelle de santé des artistes pour un montant global de 308 millions de francs CFA