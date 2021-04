Fonds Force Covid-19 : 450 millions F Cfa destinés aux conducteurs de motos Jakarta

On en sait un peu plus sur les fonds Force Covid-19 qui ont été alloués aux conducteurs de motos Jakarta. Selon ‘’SourceA’’ dans sa livraison de ce samedi, cette manne financière estimée à 450 millions F Cfa dort, depuis plus de dix mois, dans les caisses du Trésor public.

Et s’ils n’ont pas été, jusque-là, filés aux ayants-droit, expliquent nos confrères, c’est parce que certains Jakartamen croient savoir que l’idéal est d’en faire un fonds de garantie pour le projet de tricycles. Alors que d’autres disent niet et exigent aujourd’hui plus qu’hier le partage du montant.

Et la seule solution, rapporte le journal, est la finalisation des listes des bénéficiaires et le virement des crédits du Trésor vers les Gouvernances. Ce qui fait dire au journal que les fonds n’ont été ni détournés, ni utilisés à d’autres fins par le régime de Macky Sall.