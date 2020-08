Fonds Force Covid-19: La gestion de Mansour Faye va être passée au crible

Trois (03) mois se sont écoulés depuis la dernière rencontre du Comité Force Covid-19 et le ministre Mansour Faye et son équipe pour statuer sur la gestion des 69 milliards FCFA destinés à l’achat et à l’acheminement de vivres pour soutenir les populations dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale. Le bilan, que le Ministre du Développement communautaire et de l’Equité territoriale s’était limité à présenter sur des diaporamas chiffrés, va être passé au peigne fin par l’équipe du Général François Ndiaye, cette fois-ci avec force justificatifs des dépenses engagés sur les 69 milliards FCFA d’aide.

Par conséquent, Mansour Faye devrait recevoir incessamment, une équipe du Comité Force Covid-19 que dirige le Général François Ndiaye. Il s’agira pour cette équipe de « vérifier sur place et sur pièce » les dépenses effectuées dans le cadre de la mission confiée au ministre.

Ledit comité a tenu une réunion avec la Société civile, ce jeudi 27 août 2020, pour faire un bilan d’étape de la mission qui leur a été confiée.