Fonds transférés: La diaspora a contribué prés de 1.600 milliards dans l’économie en 2021

Les fonds transférés vers le Sénégal s’élevaient à 1 600 milliards de francs Cfa en 2021, a indiqué, mardi, Habib Ndao, Secrétaire exécutif de l’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF).

‘’Rien qu’en 2021, 1600 milliards de francs CFA ont été transférés vers le Sénégal et les transferts d’argent représentent 10,5% du PIB’’, a déclaré M. Ndao, lors d’un atelier sur les transferts d’argent organisé par le Fonds d’équipement des Nations Unies (UNCDF), en collaboration avec l’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF).

L’objectif de cet atelier est ‘’de sensibiliser les migrants sur les possibilités qu’offre le service numérique pour des investissements productifs en favorisant l’épargne et en orientant ces flux dans des domaines de création d’emploi’’. Il a rappelé que la pandémie de Covid-19 a réveillé les mentalités sur ‘’l’importance d’investir cet argent dans des secteurs plus productifs’’. M. Nado a également mis en exergue le rôle des nouvelles technologies sur le développement des transferts d’argent. ‘’Avant un transfert faisait plusieurs jours avant d’arriver et aujourd’hui c’est instantané’’, a déclaré. Habib Ndao.

Les mutations technologiques ont, selon lui, ‘’apporté plus de confiance aux populations pour utiliser ce secteur’’.

Pour Amil Aneja, spécialiste principal et représentant du Fonds d’équipement des Nations Unies (UNCDF), ces transferts sont ‘’des leviers pour diminuer la pauvreté des familles’’. ‘’Ces transferts sont très souvent la seule source de revenus des familles qui les reçoivent et finissent par les dépenser en frais de nourriture, santé et logement’’, a souligné Amil Aneja.