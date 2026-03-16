Football sénégalais: Souleymane Diallo prend les commandes de la Direction technique nationale

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Le technicien, actuellement aux commandes de l’ASC Jaraaf, succède à Mayacine Mar, véritable monument de la DTN qui aura tenu les rênes de la structure pendant plus d’une décennie.

Sa nomination signe logiquement la fin de son aventure sur le banc de l’ASC Jaraaf, qu’il devra quitter pour embrasser pleinement ses nouvelles fonctions. Le club dakarois, actuellement neuvième au classement avec 22 points, traverse une saison poussive et devra rapidement trouver un remplaçant pour redresser la barre. Quant à Mayacine Mar, il ne disparaît pas totalement du paysage. L’ancien DTN a été reconduit dans un rôle de conseiller auprès du président de la FSF, Abdoulaye Fall, une façon élégante de capitaliser sur son expérience tout en passant le flambeau.

Pourtant, selon le Soleil, la concurrence était loin d’être anodine. Cinq candidats étaient en lice, dont l’ancien Lion et ex-sélectionneur national Amara Traoré, longtemps présenté comme le favori, Serigne Saliou Dia, auréolé de son titre de champion d’Afrique U17 en 2023 , ainsi que Salam Lam et Bassouaré Diaby, deux références reconnues dans le domaine de la formation. Au final, c’est bien Diallo qui a fait l’unanimité au sein du Comex.

La nomination de Souleymane Diallo ne doit rien au hasard. L’homme connaît les rouages de la DTN et a déjà prouvé sa valeur sur la scène africaine en menant la sélection locale à la troisième place du Championnat d’Afrique des Nations, compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux. Une performance qui avait marqué les esprits et assis sa crédibilité dans le landerneau footballistique sénégalais.

Sa mission à la tête de la Direction technique nationale sera d’orienter et de structurer la politique de formation du football sénégalais, des catégories de base jusqu’aux sélections nationales. Un chantier colossal, mais un défi à la mesure de l’homme.