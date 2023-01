Formation de 2500 jeunes aux métiers du numérique: Le Ministre leur proposait des diplômes en PDF

Le weekend dernier, s’est tenu la cérémonie de remise d’attestations physiques de fin de formation aux métiers du numérique piloté par le ministère de l’économie numérique à l’espace Sénégal Service de Colobane. De par ses propres moyens et la cotisation des apprenants qui tenaient à recevoir leurs attestations physiquement, Ismaïla Sarr, directeur de MSC, a remis les diplômes comme promis aux récipiendaires de la formation aux métiers du numérique dont il était l’initiateur.

L’espace Sénégal service de Colobane a accueilli le samedi 07 octobre, la cérémonie de remise d’attestation aux jeunes qui avaient suivi la formation dans les métiers du numérique, initiée par Ismaïla Fall, PDG marketing social-community et pilotée par le ministère de l’économie ni et des télécommunications, à l’époque dirigé par Yankhoba Diattara.

A la base, c’était le ministre de l’économie numérique, Yankhoba Diattara qui portait le projet et avait promis d’accompagner les apprenants jusqu’à l’insertion ou la création d’entreprise. Mais avec le réaménagement du gouvernement du mois d’octobre 2022, ces jeunes se voient oubliés.

Ibrahima Diallo, un des récipiendaires, a déploré cette attitude du ministre de l’économie numérique. «Nous dénonçons cette attitude du MENT. On a fait la formation depuis le mois de juillet 2022 et là, nous sommes en janvier 2023, on vient de recevoir nos attestations qui devraient être remises par le ministre de tutelle. En lieu et place, on nous a demandé de télécharger nos diplômes dans un site dont on nous avait envoyé un lien. Mais Dieu merci M. Fall Ismaïla qui nous a formés, a tenu à nous faire les diplômes et nous les remettre en présentiel. » « Je n’ai jamais vu au Sénégal qu’on forme des gens et puis on leur demande d’aller télécharger leurs diplômes dans un site, ce diplôme n’a aucune valeur. Moi, en tant qu’initiateur de ce projet, je n’accepte pas que le nom de mon entreprise soit utilisé comme ça, donc j’ai pris l’engagement de permettre à ces jeunes de recevoir leur attestation en bonne et due forme», a fait savoir Ismaïla Fall, PDG marketing social-community, initiateur de la formation de 2500 jeunes aux métiers du numérique dans les 46 départements du Sénégal. « C’était mon projet à la base, parce que je l’ai initié avec la collaboration de Yankhoba Diatara qui était le ministre à l’époque. C’était dans le but d’apporter une solution au chômage des jeunes, pour qu’ils sachent qu’à travers le numérique et la formation, les jeunes peuvent aspirer à l’emploi, à l’auto-emploi. Mais après la formation au mois de juillet il y a eu remaniement et le ministre a été appelé à d’autres fonctions. Donc aujourd’hui, celui qui devrait être là, c’est Moussa Bocar Thiam, le nouveau ministre mais, il n’est pas là ni son représentant.

Abandonné par ses collaborateurs, le directeur MSC, Ismaila Fall, en compagnie de ses apprenants, a réussi une cérémonie de remise d’attestations sur fonds propres. « La cérémonie, on l’a tenue grâce à nos propres moyens et la contribution des apprenants qui ont cotisé. Si c’était Yankhoba Diattara qui est toujours le MENT, j’oserai confirmer que les engagements seront respectés, mais comme on l’a changé, il faudra voir avec le nouveau ministre parce que la base de données est là. Moi je ferai le nécessaire pour accompagner ces jeunes comme promis.

Rosita Mendy