Formation du nouveau gouvernement : Les piques de Thierno Alassane Sall à Diomaye et Sonko

À travers une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, Thierno Alassane Sall a donné son avis sur la formation du nouveau gouvernement. Le député estime que le Président de la République a « cédé » aux pressions des militants du parti au pouvoir et prédit un avenir sombre pour le pays.

Thierno Alassane Sall n’a pas mis du temps pour attaquer la formation du nouveau gouvernement en trois enseignements. D’abord, pour le leader de la République des valeurs, Bassirou Diomaye Faye a lâché prise suite à la pression exercée sur lui par les militants de son parti en changeant les ministres de la justice et de l’intérieur. « Le Président Faye a finalement cédé aux dernières pressions des Pastefiens sur la Justice et l’Intérieur, livrant à son contempteur de Premier ministre deux ministères de souveraineté », a-t-il déclaré avant d’ajouter qu’il faut s’attendre à une accentuation de la répression et de la vengeance politiques. Ensuite, le parlementaire soutient que les réformes économiques prévues seront mises en attente tout en révélant, dans la foulée, que des ministres « notoirement incompétents » ont été maintenus, faute d’accord entre le Président et son Premier ministre. Dans le même ordre d’idées, Thierno Alassane Sall affirme que la « guerre froide » au sein du régime va perdurer et se propager insidieusement dans la haute administration et les institutions de la République. Enfin, l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2024 prédit une cassure du pays à cause, selon lui, de la dualité au sommet de l’État. « La stratégie du pourrissement, choisie par le « président légal » face à Iznogoud, le « président légitime », est un aveu de faiblesse qui finira par casser le pays », a-t-il conclu.

El HADJI MODY DIOP