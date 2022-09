Fortes pluies au Sénégal: 05 décès en 03 jours

Les fortes pluies qui s’abattent au Sénégal depuis quelques jour sur l’ensemble du territoire national ont occasionné des dégâts. Au moins 05 personnes ont perdu la vie par électrocution en 3 jours à cause des fortes pluies de ces derniers jours à Dakar et à l’intérieur du pays.

05 personnes ont perdu la vie à cause des fortes pluies de ces derniers jours à Dakar et à l’intérieur du pays. Deux décès ont été enregistrés à Dakar, plus précisément à Cambérène et à Yeumbeul, dans la banlieue, et le 3ème décès dans la commune de Bokidiawé (au Nord).

Des pluies d’une intensité comparable avaient causé en début août le décès d’au moins 5 personnes et plongé plusieurs zones du pays, notamment la banlieue dakaroise, dans des inondations graves. L’Etat avait, en réaction, déclenché le plan d’organisation des secours « ORSEC » sur l’ensemble du territoire national, a annoncé le ministre de l’Intérieur. Lequel plan étant le principal mécanisme de coordination et de gestion des catastrophes et des urgences.

Selon la source après Sadia, Noha Diatta, Doudou Ndoye et Pape Guèye, Fallou Guèye (17 ans) est décédé, hier à Guédiawaye. La victime était avec d’autres disciples, sur les préparatifs du Safar quand le drame s’est produit.