Forum de Dakar : Le groupe Avisa Partners tire un bilan satisfaisant 

Face à la montée en puissance des enjeux sécuritaires et climatiques sur le continent africain, le Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, organisé par le groupe français Avisa Partners, a tenu son édition 2022 fin octobre. Selon un communiqué, l’évènement a su mettre en valeur des initiatives locales et visions politiques régionales renouvelées. Il a regroupé 33 délégations officielles et des experts de haut niveau et officiels gouvernementaux.

Les initiateurs ont renseigné que le Forum a également permis de structurer le rapprochement récent entre la Turquie et le Sénégal, particulièrement fort depuis leurs efforts communs pour maintenir l’approvisionnement en blé du continent sur fond de conflit en Ukraine. Dakar et Ankara ont ainsi signé un mémorandum structurant leur relation bilatérale à l’occasion du Forum, en amont du Forum d’Antalya sur la diplomatie. Comme l’évoque Bertrand Slaski, directeur chez Avisa Partners, pour Financial Afrik : « au fil des éditions, à travers les prises de position des différentes personnalités présentes au Forum, on peut noter que l’Afrique n’entend plus être un sujet ou un objet de discussions mais bien un acteur des relations internationales.

Les discussions autour de l’octroi d’un siège permanent pour l’Afrique à l’ONU, en sont un exemple parmi d’autres. Récemment, grâce à l’action du Président Macky Sall à la tête de l’Union africaine (UA), cette volonté de prendre toute la place qui lui revient s’est imposée comme une évidence au plus grand nombre.

Le dirigeant sénégalais a marqué de son style la présidence de l’UA, faisant entendre à l’ONU comme auprès des dirigeants la voix de l’Afrique. Et cela d’Ankara à Bruxelles ou encore Washington, en passant par Moscou. »