Forum international sur la Paix et la Sécurité: Début de la 8e édition ce lundi

Ce lundi 24 octobre, va débuter le forum international de Dakar sur la paix et la sécurité sous le thème « l’Afrique à l’épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souveraineté » au centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD). La cérémonie se déroulera sous la présence de plusieurs chefs d’État, de membres de gouvernement ainsi que des dirigeants d’institutions internationales. Le forum prendra fin le mardi 25 octobre.

Lancé depuis 2013 lors du sommet de l’Elysée, le forum de Dakar rassemble chaque année depuis 2014, des chefs d’État et de gouvernement, des partenaires économiques et industriels et des représentants de la société civile. Dans le cadre de cette 8e édition, plusieurs centaines d’experts, de chercheurs, d’opérateurs économiques et des représentants d’institutions vont confronter leurs idées pour proposer des pistes de solutions dans le but d’améliorer la sécurité des populations africaines.

En effet, cette 8e édition va honorer la participation de l’Afrique lusophone avec la présence institutionnelle de l’Angola, du Cap Vert et de la Guinée Bissau. En dehors des pays lusophones, d’autres délégations internationales sont aussi attendues à Dakar ce lundi 24 octobre. Il s’agit notamment des délégations de l’Arabie Saoudite, de la Turquie, de l’Inde, de la Gambie, du Mali, du Soudan et des Etats Unis. Ainsi, deux thématiques seront traitées en marge de ce forum lors des séances plénières. La première thématique porte sur l’autonomisation stratégique du continent dans le domaine sécuritaire et la deuxième traitera des crises globales et les questions de souveraineté en Afrique dans le but de permettre aux États de mieux faire face aux conséquences liées aux crises internationales.

De ce fait, plus de 300 participants se réuniront dans les différentes séances plénières et ateliers thématiques pour échanger et apporter des solutions aux crises que traverse l’Afrique. La réforme du secteur de la sécurité et la coopération militaire entre l’Afrique et ses partenaires seront au cœur des débats dans cette 8e édition du forum international de Dakar.

À noter que la cérémonie sera conjointement organisée par le ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur (MAESE) et du centre des hautes études de défense et de sécurité ( CHEDS) avec le soutien des partenaires privés.