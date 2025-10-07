Forum Invest in Sénégal (FII Sénégal) : Le Président Diomaye vante le potentiel économique Sénégalais

Partager Facebook

Présidé par Bassirou Diomaye Faye, le forum Invest in Sénégal (FII Sénégal) s’est ouvert, ce mardi, à Dakar en présence de plusieurs délégations étrangères. Dans son discours, le Président de la République a mis en avant les atouts du Sénégal dans plusieurs domaines pour attirer les investisseurs. Le chef de l’État a aussi insisté sur la nécessité de miser sur le capital humain du Sénégal pour faire décoller le pays.

Le forum Invest in Sénégal (FII Sénégal) qui est ouvert ce mardi a vu la présence de plusieurs autorités du continent. Un peu partout en Afrique, des hommes d’affaires, des chefs d’institutions et des hommes politiques sont venus participer à ce forum d’une importance capitale pour le Sénégal qui est en phase de redressement de son économie.

C’est ainsi dans son discours d’ouverture, le Président de la République du Sénégal a indiqué, d’emblée, que la présence de toutes ces personnalités « traduit l’excellence des liens de voisinage qui unissent nos pays et reflète une volonté commune de renforcer la coopération régionale ». Le chef de l’État a, en outre, expliqué que le Sénégal est une terre d’accueil et favorable à l’investissement du fait, selon lui, de sa stabilité politique, de sa tradition démocratique et de sa gouvernance transparente.

Bassirou Diomaye Faye a ensuite enchaîné en présentant la vision Sénégal 2050 qui est le nouveau le référentiel des politiques publiques du pays. Sans entrer dans les détails, le chef de l’État a rappelé les quatre piliers essentiels de la vision Sénégal 2050 que sont : bâtir une économie durable et compétitive, diversifier les secteurs stratégiques, renforcer la gouvernance et investir dans le capital humain. Il a souligné, dans ce registre, que « sans une jeunesse bien formée et compétente, il n’y a pas de prospérité durable ».

Toujours dans sa logique d’attirer les investisseurs, Bassirou Diomaye Faye a mis en exergue des secteurs comme l’agriculture et les agropoles, les énergies renouvelables, l’industrie extractive et pétrochimique, l’économie bleue et le secteur numérique tout en invitant les investisseurs à investir dans la transformation locale, à créer de la valeur ajoutée et à bâtir des partenariats mutuellement bénéfiques.

Pour conclure, le Président Diomaye Faye a lancé un appel pour des partenariats stratégiques basés sur le transfert de technologies, l’intégration des chaînes de valeur locales et la participation des acteurs sénégalais au capital des projets. « Le Sénégal vous tend la main pour des partenariats féconds, pour investir, produire et transformer afin de créer richesse et valeur partagée », a-t-il conclu.

EL HADJI MODY DIOP