Forum Invest in Sénégal (FII Sénégal ) : Ousmane Sonko porte la voix de l’Afrique

En marge du forum Invest in Sénégal (FII Sénégal) qui s’est ouvert, ce mardi, Ousmane Sonko a plaidé pour une renaissance du continent africain. Le Premier ministre a livré un discours de haute facture en présence de ses homologues du Burkina Faso et du Niger.

Le chef du gouvernement a souligné l’importance d’une approche réfléchie et de qualité pour la renaissance africaine. Selon lui, cette renaissance nécessite un retour aux racines culturelles et historiques du continent, ainsi qu’une gouvernance rigoureuse et transparente.

Ousmane Sonko a insisté sur l’importance de renouer avec l’histoire et la culture africaines, en particulier les périodes de l’antiquité et de l’époque médiévale, comme l’Égypte antique et les grands empires de l’Afrique de l’Ouest. « Une renaissance suppose que nous avons déjà évoqué la question de la naissance, la première naissance », a-t-il déclaré tout en appelant à prendre en compte les langues africaines dans le développement du continent.

Sur le plan économique, le Premier ministre a appelé à des réformes économiques profondes pour mieux gérer les ressources naturelles et réduire les gaspillages. « Nous devons faire le travail nécessaire pour un assainissement macroéconomique », a-t-il ajouté, en précisant qu’une gouvernance plus rigoureuse et transparente est essentielle pour faire face aux défis économiques du continent. De même, Ousmane Sonko appelle les africains à voler de leurs propres ailes et de ne pas laisser leur sort entre les mains des institutions internationales. Sur ce registre, il a pris exemple sur le cas du Sénégal qui attend un décaissement d’environ 1,8 milliards dollars de la part du Fonds Monétaire International (FMI). Le chef du gouvernement déplore que le débat au Sénégal soit centré sur ce décaissement qui tarde à venir. L’avenir du Sénégal ne peut dépendre de ces 1,8 milliards de dollars, estime-t-il. C’est pourquoi, il a appelé les pays africains à chercher à financer leur développement eux mêmes. Pour ce faire, il prône des partenariats mutuellement bénéfiquees entre africains, notamment dans les domaines comme les hydrocarbures.

Toujours sur le plan économique, Ousmane Sonko dit ne pas comprendre le retard qu’il y a pour changer le franc CFA par une autre monnaie. Le leader du parti au pouvoir exhorte les Présidents Diomaye Faye et Emballo présents dans ce forum à presser le pas pour un changement de monnaie qui prendra en compte de façon exclusive les intérêts des pays africains.

Le Premier ministre a également souligné, à l’occasion de ce forum, l’importance de la sécurité et de la cohésion sociale pour la renaissance africaine. « Nous devons poser le débat sécuritaire, qui est extrêmement important », a-t-il déclaré. Selon lui, la renaissance africaine ne pourra se réaliser que si des efforts sont déployés pour garantir la sécurité et la cohésion sociale sur le continent.

Ousmane Sonko a conclu en affirmant que l’ensemble de ces facteurs à savoir la gouvernance, la culture, l’économie et la sécurité doivent être pris en compte dans toute réflexion stratégique sur l’avenir de l’Afrique. « Les mêmes méthodes qui ont marché ailleurs, basées sur la rigueur dans la gestion des affaires publiques, doivent être appliquées en Afrique », a-t-il insisté. Avec cette prise de position, Ousmane Sonko a lancé un appel à une transformation en profondeur de l’Afrique, soulignant que la renaissance du continent ne pourra être effective que si les africains eux-mêmes prennent en main leur destin.

EL HADJI MODY DIOP