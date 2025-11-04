Extradition de Madiambal Diagne : La chambre d’instruction du tribunal de Versailles va délibérer le 25 novembre prochain

Convoqué ce mardi, Madiambal Diagne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international, connaîtra son sort le 25 novembre prochain après un face-à-face avec la chambre d’instruction du tribunal de Versailles.
Selon des informations relayées par une certaine presse, les avocats de Madiambal Diagne ont présenté aux juges des arguments dans un long mémoire d’une quarantaine de pages.
Pour rappel, Madiambal Diagne est cité dans un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui soupçonne à son sujet des transactions financières douteuses. D’ailleurs, il est déclaré fugitif et un mandat d’arrêt international est émis en son encontre.
El HADJI MODY DIOP
Tu as un problème avec la justice et non avec Ousmane Sonko. Si tu es un homme possédant quelque chose entre les jambes , de rentrer au pays, assurer ta défense, protéger ta femme. Tu juges nécessaire de fuir pour se refugier en France ceci atteste que tu es fautif et que les sommes amassées ne peuvent être justifiées. Tu es en faute, viens assurer ta défense devant les juridictions du pays et non au niveau de la presse..