Extradition de Madiambal Diagne : La chambre d’instruction du tribunal de Versailles va délibérer le 25 novembre prochain

Convoqué ce mardi, Madiambal Diagne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international, connaîtra son sort le 25 novembre prochain après un face-à-face avec la chambre d’instruction du tribunal de Versailles.

Selon des informations relayées par une certaine presse, les avocats de Madiambal Diagne ont présenté aux juges des arguments dans un long mémoire d’une quarantaine de pages.

Pour rappel, Madiambal Diagne est cité dans un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui soupçonne à son sujet des transactions financières douteuses. D’ailleurs, il est déclaré fugitif et un mandat d’arrêt international est émis en son encontre.

El HADJI MODY DIOP