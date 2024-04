Senegal's head coach Aliou Cisse looks on during the Africa Cup of Nations (CAN) 2024 group C football match between Senegal and Cameroon at the Stade Charles Konan Banny in Yamoussoukro on January 19, 2024. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

France : Un joueur de Aliou Cissé arrêté après un contrôle routier Partager Facebook

Twitter

LinkedIn Arouna Sangante, défenseur international sénégalais au HAC, a été placé en garde à vue ce mercredi 3 avril. Il circulait sans son permis de conduire. Il a été remis en liberté rapidement. Publicités

Le défenseur du HAC, Arouna Sangante, a été arrêté ce mercredi 3 avril en milieu d’après-midi à Harfleur, près du Havre. Le joueur de football international sénégalais de 21 ans circulait au volant d’une voiture, sans son permis de conduire, apprend-on ce jeudi 4 avril de source policière. Arouna Sangante a été placé en garde à vue, puis remis en liberté quelques heures après. Il fait l’objet d’une ordonnance pénale, indique le parquet du Havre. Contacté, le HAC confirme cette information, tout en précisant que le joueur est bien titulaire d’un permis de conduire, qu’il ne l’avait simplement pas sur lui lors du contrôle, mais ne communiquera pas sur le sujet. Selon plusieurs sources policières, le joueur était également en défaut d’assurance. Mais France Bleu Normandie a pu se procurer l’assurance du joueur, qui était bien valable le jour du contrôle. En revanche, il a bien été placé en garde à vue pour ne pas avoir pu présenter son permis de conduire et parce qu’il « a pris de haut l’agent interpellateur » poursuit la source policière, sans plus de précision. Arouna Sangante pourra contester cette ordonnance pénale et apporter la preuve qu’il est bien titulaire d’un permis de conduire et qu’il avait bien contracté une assurance. Le procureur du Havre, Bruno Dieudonné, contacté par France Bleu Normandie, indique qu’il faut être prudent dans cette affaire. Le joueur était présent à l’entraînement ce jeudi matin, une discussion avec le club doit avoir lieu, mais il n’est pas question d’une potentielle sanction sportive, Arouna Sangante est bien disponible pour le déplacement à Lens, ce samedi. Partager Facebook

Twitter

LinkedIn