FRAPP-section Rufisque: Front pour une Révolution Anti-Impérialiste Populaire et Panafricaine

Depuis plusieurs semaines, des mouvements d’humeurs s’élèvent au sein de l’entreprise Kiréne. En effet , des travailleurs se sont constitué pour dénoncer leurs conditions de travail au sein de cette entreprise. Selon leur porte parole du jour, ils subissent une surexploitation et un manque de considération. Face à la presse, ils ont dévoilés leur cahier de doléances pour obtenir de meilleurs conditions de travail.

Les travailleurs journaliers de KIRENE sont payés 355,55 FCFA l’heure (de 06h à 14h et 14h à 22h) soit 3200 FCFA par jour, alors qu’ils font entrer des millions par jour dans l’entreprise. Le paiement se fait de manière inhumaine avec des attentes qui durent parfois toute une journée, ou même une semaine voire deux . Ils reçoivent leur salaire dans une enveloppe et sans bulletin ni aucun justificatif du montant reçu clam le porte parole du jour. Selon lui les journaliers restent des heures sans manger car ils n’ont pas accès aux restaurants de l’usine. Et on leur interdit d’entrer à l’intérieur de l’usine avec de la nourriture et des sacs. Un éléments parmi d’autres qui a poussé les journaliers à se mobiliser pour une amélioration de leurs conditions de travail. Le FRAPP, en soutien aux journaliers du groupe KIRÈNE, dénonce les conditions de vie et de travail dignes de l’esclavage, au sein de l’entreprise.