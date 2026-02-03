Fraude aux élections départementales et municipales : le FDR démasque Pastef

Partager Facebook

Dans un communiqué, le FDR alerte sur une probable fraude à grande échelle lors des élections départementales et municipales. in extenso le communiqué du FDR.

Le gouvernement, à la date du 1er février 2026, n’a pas publié un décret fixant la date des élections municipales et encore moins mis en place les commissions administratives d’établissement et de révision des listes électorales. Ce qui constitue une nouvelle forfaiture d’un régime aux abois, avec le silence coupable de la CENA, chargée de faire respecter la loi électorale.

Pourtant, en la matière le code électoral est clair. Du 1er février au 31 juillet de chaque année, il doit y avoir une révision ordinaire sauf cas de force majeure ou de révision exceptionnelle, en prélude à des élections programmées.

Le moindre respect du droit des citoyens aurait dû conduire à les informer avant le 1er février et à préciser le type de révision des listes électorales choisi.

Maintenant que la date de démarrage de révision ordinaire des listes est dépassée, il faut imaginer, sauf autre coup de Jarnac, que le gouvernement envisage une révision exceptionnelle adossant celle-ci aux élections départementales et municipales prévues en principe en 2027.

En tous les cas, le FDR exige le respect de la loi et la publication, sans délai, du décret fixant la date des élections départementales et municipales ainsi que du décret portant révision exceptionnelle des listes électorales.

Le FDR exige également l’accès immédiat des partis au fichier électoral, conformément aux dispositions pertinentes du code électoral. Des informations concordantes révèlent que le gouvernement aurait décidé de confier la confection des cartes d’identité, des cartes d’électeur et des passeports à la Caisse de Dépôts et de Consignation (CDC) ou à une de ses filiales alors que le Sénégal est en période pré-électorale et que la plupart des cartes d’identité arrivent à expiration avant les prochaines élections.

Ainsi, tout porte à croire que tout est organisé pour que PASTEF ait la mainmise sur le fichier électoral et l’état civil au risque de saborder les élections à venir et de porter un coup fatal à notre démocratie.

Le FDR interpelle le gouvernement et lui demande de s’expliquer sur cette affaire qui pourrait, le cas échéant, menacer gravement la sincérité et la crédibilité des prochains scrutins.

Le FDR exige la disponibilité et la sécurité des cartes d’électeurs et des cartes d’identité, une gestion indépendante du fichier électoral, autant de gages de la fiabilité des élections à venir.