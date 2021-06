FSF : Augustin Senghor soutenu par 13 présidents de Ligue

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, a apporté, samedi, son soutien à un appel en faveur d’un consensus de la famille du football lancé par les présidents de 13 ligues régionales en perspective de la Coupe d’Afrique des nations prévue à partir de janvier 2022 au Cameroun.

‘’Je suis candidat au consensus qui a été prôné par les présidents de ligue lors de cette Assemblée générale, je suis partant’’, a-t-il répondu à une question d’un journaliste sur son éventuelle candidature à un quatrième mandat à la présidence de la FSF.

Il réagissait ainsi à un appel lancé par des présidents de ligue en faveur ’’de la réalisation d’un consensus de toute la famille du football autour de l’essentiel’’ lors des prochaines échéances électorales.

‘’Nous allons apporter notre concours à la quête de ce consensus autour d’un projet pertinent pour apporter toutes les compétences afin d’aller ensemble gagner la prochaine Coupe d’Afrique des nations’’, a déclaré Pape Sidy Lô, le président de la Ligue de Thiès.

Saluant cet appel à l’unité et l’ambiance dans laquelle s’est déroulée l’assemblée générale, Me Senghor a indiqué que ce qui ‘’unit la famille du football est plus fort que tout le reste’’.

‘’L’unité est en marche. Il nous faut une inclusion pour que toutes les forces vives se retrouvent ensemble lors des échéances électorales afin de mettre un programme autour d’une équipe gagnante pour les prochaines échéances surtout sportives (CAN et coupe du monde)’’, a dit Me Senghor.

Il a assuré que tout cela demandait l’établissement d’un bon programme avant l’évocation de personnes. ‘’Il faudrait que tout le monde se retrouve autour de ce programme’’ dans les différentes instances fédérales, a-t-il insisté non sans se réjouir de l’adoption par l’assemblée générale de tous les rapports d’activité.

‘’Cette assemblée générale a été organisée en un temps record dans une ambiance positive. Je suis partant pour cet appel à l’union des cœurs’’, a de nouveau assuré le président de la FSF.

Me Augustin Senghor, récemment élu premier vice-président de la Confédération africaine de football, s’était engagé à ne pas briguer un nouveau mandat après sa réélection en 2017 pour un troisième mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football.

Pour l’heure, seul le président de Génération foot, Mady Touré, a fait part publiquement de son ambition de succéder Me Augustin Senghor à la tête de l’instance dirigeante du football sénégalais.