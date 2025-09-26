Fuite de Madiambal Diagne : Les chefs de la DIC et du commissariat spécial de l’AIBD virés

Partager Facebook

Dans un communiqué rendu public, le ministre de l’intérieur a annoncé, à titre conservatoire, relever de leurs fonctions les chefs de la Division des Investigations Criminelles (DIC) et du commissariat spécial de l’aéroport international Blaise Diagne après la fuite de Madiambal Diagne. Par ailleurs, un mandat d’arrêt international a été lancé contre Madiambal Diagne considéré comme fugitif et une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités.

Voici le communiqué intégral

Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique informe l’opinion que Monsieur Madiambalba DIAGNE, pourtant sous le coup d’un avis de recherche et d’interpellation et d’une interdiction de sortie du territoire délivrés par une autorité judiciaire compétente, a pu quitter le pays dans des circonstances non encore élucidées, après s’être présenté, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2025, aux formalités de départ d’un vol à l’Aéroport international Blaise Diagne. Des instructions avaient été données pour une vigilance accrue à tous les échelons sécuritaires concernés, depuis la prise de la mesure d’opposition. En attendant les conclusions de l’enquête interne ouverte pour déterminer les conditions de la sortie et situer éventuellement toutes les responsabilités, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a, à titre conservatoire, décidé de relever de leurs fonctions les chefs de la Division des Investigations criminelles et du Commissariat spécial de l’Aéroport international Blaise Diagne. Si des manquements ou complicités sont établis, des sanctions appropriées seront prises. Le Ministère porte également à la connaissance de l’opinion avoir reçu, ce jour, notification d’un mandat d’arrêt international décerné contre le fugitif par le Président du Collège des juges d’instruction du pool judiciaire financier. Le Ministre profite de l’occasion pour rappeler son attachement au respect des décisions judiciaires, à la transparence et à la présomption d’innocence.