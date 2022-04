Fuite du film dans le bureau du doyen des juges: Le coupable dévoilé

On en sait un peu plus sur l’auteur de la vidéo faite à l’intérieur du bureau des doyens des juges. Selon Gabrielle Kane, c’est Adji Sarr qui a filmé Ndeye Khady Ndiaye lors de leur confrontation.

Le coupable de la fuite du vidéo dans le bureau du doyen des juges le jour de la confrontation entre Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye vient d’être démasqué. En effet selon Xibaaru , l’auteur des faits n’est simplement autre que l’accusatrice de Sonko. Et Gabrielle Kane dit ne pas concevoir qu’on ne respecte pas ce lieu sacré (Ndlr : bureau du doyen des juges) et qu’Adji Sarr a commis une faute.

« C’est elle qui a filmé, je ne mens pas. C’est une faute caractérisée. Et ça fait mal à la justice sénégalaise. Elle n’aurait pas dû le faire », a-t-elle reconnu.