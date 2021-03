Fuites d’audios sur les réseaux sociaux: «Ousmane Sonko n’a pas été drogué, il se porte très bien»

Des informations, amplement relayées sur les réseaux sociaux, indiquent que le leader de PASTEF a été drogué avant son face-à-face avec le doyen des juges Samba SALL.

Parties dont ne sait où, comme une traînée de poudre, elles ont fait le tour de la toile suscitant moult inquiétudes chez les partisans d’Ousmane SONKO. Selon celles-ci, ce dernier aurait été déshabillé et drogué avant d’être conduit au Palais de justice de Dakar.

Interpellé à de nombreuses reprises sur cette question, par des sympathisants du leader de PASTEF, Me Youssoupha CAMARA rejette en bloc et parle d’affabulation. Selon le membre du pool de conseillers juridiques du député mis en cause, cette information ne repose sur rien du tout. A l’en croire, SONKO n’a absolument pas été drogué. « Je tiens à rassurer les uns et les autres. Le président Ousmane SONKO se porte très bien et est plus que jamais déterminé à résister », indique l’avocat que nous avons joint au téléphone.

A noter que le leader de PASTEF a été conduit vers 5 heures du matin au Palais de Justice de Dakar où il a fait face au Doyen des Juges d’instruction qui lui a notifié son inculpation pour de nouvelles charges assez éloignées de l’affaire du viol qui a tout déclenché.