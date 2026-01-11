Gamou annuel de Mbeuleukhé : Le porte parole du Khalife étale les doléances de la cité religieuse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La cité religieuse de Mame El Hadji Daouda Dia ( Mbeuleukhé) a célébré ,hier samedi 10 janvier 2026, sa 110 édition de son Gamou annuel. À l’occasion, le foyer religieux a été le point de convergence des pèlerins venus d’ horizons divers pour commémorer la nuit du Prophète Mouhamed (Paix et Salut sur Lui).

Venu représenter le Président de l’Assemblée Nationale ( El Hadji Malick Ndiaye), le Chef de Cabinet Khar Ndaufène Diouf, avec une très forte délégation, a apporté le ziar d’El Malick Ndiaye auprès du Khalif de Mbeuleukhe Serigne Maboury Dia non sans solliciter des prières pour la réussite de S.E le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Quant au porte parole du Khalif de Mbeuleukhe Abib Dia, il a exprimé sa satisfaction par rapport au gouvernement du Sénégal qui n’a ménagé aucun effort pour une bonne organisation de l’événement religieux. Poursuivant Abib Dia, de magnifier le geste de l’actuel régime qui a construit la route Dahra -Mbeuleukhe, la voirie à l’intérieur de la cité religieuse de Mbeuleukhe.

L’opportunité saisie par Abib Dia de remercier vivement El Hadji Mor Maty Sarr qui a coordonné les activités liées à l’organisation du Gamou annuel de Mbeuleukhe depuis 40 ans.

Le porte parole du Khalif de Mbeuleukhe, lors de la cérémonie officielle devant le Chef de Cabinet du PAN, a étalé des doléances à savoir une piste latérite Mbeuleukhe – Mboynane, l’érection du poste de santé de Mbeuleukhe en district, la construction d’un Hangar devant la grande mosquée. En effet, selon lui, c’est un véritable parcours de combattant pour aller à Mboynane, la location ou le déplacement des bâches à la place de la cérémonie de réception du Gamou, l’évacuation des malades à Dahra ou à Linguère hantent le sommeil des pèlerins et des populations de Mbeuleukhé .

Une information de taille,le khalif de Mbeuleukhe fixe le samedi 09 janvier 2027 qui marquera la 111e édition de l’événement religieux.

Samba Khary Ndiaye ( Linguere)