Gamou Médina Baye : Les assurances du ministre Cheikh Tidiane Dièye.

Dans le cadre de la préparation du Gamou, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane DIEYE s’est rendu aujourd’hui à Médina Baye, Kaolack, pour superviser des travaux d’assainissement.

Cette visite a permis de faire le point sur plusieurs sites clés, notamment, le quartier de Médina Mbaba et Médina Baye où ils ont procédé à l’inspection des deux canaux à ciel ouvert desservant Médina Mbaba et une partie de Médina Baye.

Des travaux de nettoiement, de curage et de renforcement des canaux sont en cours pour améliorer le drainage et prévenir les inondations avant le Gamou. Autrement il y’a eu une extension du canal de Médina Baye (côté est de la mosquée vers Kantda. A cet effet, le canal, complètement curé à l’exception de sa partie terminale située au quartier Thioffoc, verra son prolongement jusqu’au marigot de Gnolanème.

Les travaux incluent également la fermeture des exutoires qui perturbent l’écoulement naturel des eaux. Il ya eu également une réhabilitation des rues et habitations inondées avec le nettoiement et création de drains vers la bande d’Aozou, ainsi que l’installation d’un dispositif de pompage pour assainir les rues et les maisons inondées, facilitant ainsi l’accès et garantissant la sécurité des habitants.

La visite s’est conclue par une rencontre de courtoisie avec le Khalife général de Médina Baye, un moment d’échange et de bénédictions pour soutenir les efforts communs en faveur du bien-être des populations locales.