846 000 femmes sous contraception et 610 décès de mères évités

La direction de la santé de la mère et de l’enfant (DSME) a donné les chiffres de la planification familiale au Sénégal. Selon les statistiques, en 2024, 846 000 femmes sont sous contraceptive et 610 décès de mères ont été enregistrés.

La planification permet de réduire les décès de mères et d’enfants liés aux grossesse rapprochées, évite jusqu’à 1/3 des décès maternels en permettant aux femmes d’éviter les avortements clandestins et les infanticides, retarder leur maternité, la grossesse tardive et la grossesse précoce. Selon la direction de la santé de la mère et de l’enfant (DSME), elle contribue à l’espacement des naissances à savoir 24 mois, la diminution de la mortalité infantile de 20 à 30%. Les statistiques révèlent que 846 000 femmes sont sous contraceptive, 328 000 grossesse indésirées er 117 000 avortement à risque évités. Cependant, 610 décès de mères ont été enregistrés. Pour y faire face, la DSME, dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan stratégique santé de la mère et de l’enfant à mis le focus sur l’accélération de la demande en soins, en santé reproductive et maternelle et néonatale. Selon Docteur Amadou Doucouré, directeur de la santé de la mère et de l’enfant au ministère de la santé et de l’action sociale, c’est ainsi que leur structure renforce les capacités des journalistes sur certains thèmes en santé de la mère et de l’enfant, comme la planification familiale, mesurer ses effets secondaires, l’allaitement maternel exclusif, l’importance des consultations prénatales, le paquet intégré de soins attentifs, mais surtout la problématique de la santé des adolescents. « Le Sénégal, durant ces cinq dernières années, a connu une baisse en termes d’allaitement maternel exclusif, parce que nous passons de 40% en 2019 à 34% en 2023. Et l’un des facteurs qui a été identifié reste les croyances ou bien les rumeurs, mais aussi certaines traditions, qui font qu’aujourd’hui, les femmes n’allaitent pas leurs enfants jusqu’à l’âge de six mois.

C’est pour cette raison que nous avons jugé utile de renforcer les capacités des journalistes qui venant de six régions, pour renforcer leurs capacités, leur donner la bonne information, pour qu’ils puissent nous aider dans le cadre de la sensibilisation, mais aussi lors des activités de communication, ou bien même les utiliser pour qu’ils comprennent mieux pour savoir poser les bonnes questions », dit-il. Et de poursuivre : »La planification familiale est une méthode efficiente pour réduire la mortalité maternelle et néonatale dans le monde, mais cette stratégie est confrontée à beaucoup de problèmes, dont les rumeurs, mais aussi ce qu’on appelle les effets secondaires liés aux produits contraceptifs ». Il tient à rappeler que tout médicament a des effets secondaires, mais n’est pas incriminé seulement sur la planification familiale. « L’année dernière, nous étions à un taux de prévalence contraceptive de 25,1%, avec le nombre d’utilisatrices qui est de 880 000 femmes nouvelles utilisatrices. Ce qui a permis d’éviter au moins 1300 décès maternels. Cela veut dire qu’effectivement, la planche familiale est là pour vraiment diminuer la mortalité maternelle et néonatale, mais aussi pour améliorer le bien-être de la femme », fait-il savoir. Il renseigne que la DSME s’est fixé comme objectif d’atteindre, d’ici 2028, un taux de prévalence contraceptive de 46%. : Ce qui veut dire qu’il faut qu’on intensifie tout ce qui se fait en matière de demandes de soins à la planche familiale, mais aussi en termes d’offres de services à la planche familiale, et de coordination. Si on parvient à intensifier tout cela, on pourra vraiment atteindre le taux de prévalence contraceptive en 2028″, laisse-t-il entendre.