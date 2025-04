KORITE: Mabouba Diagne prie pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre Sénégalais de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, a annoncé, un ambitieux programme de construction d’infrastructures de stockage pour les produits agricoles. Ce programme vise à améliorer la conservation et la transformation des récoltes, tout en régulant efficacement le marché des produits agricoles.

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, Mabouba Diagne, a prié, lundi, pour un bon hivernage, cette année, et pour l’atteinte de la sécurité et de l’autosuffisance alimentaires. ‘’Nous profitons aussi de cette journée pour prier pour que ce prochain hivernage que nous entamons, qu’Allah le Tout-Puissant fasse que la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire, qui sont notre ambition la plus noble, qu’on les réalise’’, a-t-il dit.

M. Diagne a souligné l’importance de ce programme pour garantir la souveraineté alimentaire du Sénégal. « Le ministère a un programme d’envergure pour la conservation des produits agricoles, et cela constitue un levier déterminant pour garantir la souveraineté alimentaire tant souhaitée par le Sénégal », a-t-il déclaré lors de la mise en service du centre de groupage des produits horticoles de Potou.

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage Mabouba Diagne s’exprimait après la prière de l’Aïd-el-Fitr ou Korité, à la mosquée Massalikul Jinaane, à Dakar. Cette prière marquant la fin du mois du jeûne musulman a été dirigée par l’imam Serigne Moustapha Mbacké, en présence de plusieurs autorités étatiques et de responsables de l’opposition.

Mabouba Diagne a invité les Sénégalais à s’unir derrière le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, dont ‘’l’unique ambition est de développer notre pays, le Sénégal’’. ‘’J’ai l’intime conviction que si nos cœurs s’unissent, si nos bras s’unissent, nous n’avons aucune raison de ne pas atteindre nos objectifs’’, a affirmé Mabouba Diagne.