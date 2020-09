Gazelles Oryx: Mamadou Lamine Diallo ne lâche pas l’affaire

Mamadou Lamine Diallo commence à perdre patience concernant l’affaire des gazelles Oryx mortes pendant leur transfert dans des réserves privées. Une affaire qui éclabousse le ministre de l’environnement ainsi que d’autres gros pontes du gouvernement. Après avoir saisi par écrit le président de l’Assemblée nationale pour que l’affaire soit tirée au clair, le leader du mouvement Tekki pousse plus loin cette fois-ci et demande l’identification des toutes les autorités impliquées dans ce scandale.

«Je souhaiterais être édifié et obtenir, au cas échéant la liste des bénéficiaires, le nombre de gazelles Oryx par bénéficiaire, et le protocole signé avec chacun d’entre eux.», a demandé le leader du mouvement Tekki dans l’émission Grand Jury de la RFM.

Pour rappel, le ministre de l’environnement du Sénégal, Monsieur Abdou Karim Sall, a fait transférer des gazelles Oryx de la réserve naturelle de Ranérou vers sa ferme située non loin de Dakar. Cette opération a causé la mort de deux des gazelles sorties de leur habitat naturel pour le supposé plaisir personnel de celui qui est censé protéger la faune et la flore du Sénégal et faire respecter les engagements internationaux du Sénégal en matière de protection des espèces menacées d’extinction.