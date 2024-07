Gestion à la Fédération Sénégalaise de Football : Augustin SENGHOR et Laye SOW entendus par la Cour des comptes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Cour des comptes du Sénégal a jeté son dévolu sur la Fédération sénégalaise de Football (FSF), convoquant récemment plusieurs hauts responsables de l’instance pour une enquête approfondie sur la gestion financière de l’organisation. Parmi les figures clés convoquées figurent Augustin Senghor, président de la FSF, Abdoulaye Sow, son deuxième vice-président, ainsi qu’Abdoulaye Fall, ancien président de la Commission des finances de la fédération.

La Cour des comptes s’attaque à la Fédération sénégalaise de Football (FSF) en convoquant certains de grands responsables dont Augustin Senghor, Abdoulaye Sow et Abdoulaye Fall, pour poursuivre l’enquête sur la question des finances de l’instance. La Cour des comptes qui a, depuis fort longtemps, la Fédération sénégalaise de football dans son collimateur. L’instance a décidé de fouiller dans la gestion des dirigeants de la FSF.

Publicités

Le président Augustin Senghor et son 2e vice-président Abdoulaye Sow, tout comme l’ancien président de la Commission des finances Abdoulaye Fall, ont défilé devant les enquêteurs. Ces derniers veulent avoir le cœur net sur l’utilisation des fonds alloués par l’Etat mais aussi les dividendes des différentes compétitions auxquelles le Sénégal a pris part, notamment la Coupe du monde Qatar 2022 et la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’ivoire 2023.

Les dirigeants de la FSF ont été entendus et selon les informations, la Cour des comptes a demandé à Senghor et compagnie d’envoyer dans les plus brefs délais une liste exhaustive qui comprend toutes les données concernant les subventions, les primes mais aussi l’argent encaissé dans la période du Mondial 2022 et des dernières joutes africaines.

Cette démarche est, pour beaucoup d’observateurs, salutaire. Elle marque une ère nouvelle. Car selon plusieurs présidents de clubs consultés, « depuis deux décennies, les acteurs du football sénégalais ne se contentaient que de rapports financiers faits par la FSF elle-même et votés au cours d’assemblées générales sans pratiquement de justificatifs ». Autrement dit, tous les comptes de la FSF seront passés au crible pour savoir si l’argent public est utilisé à bon escient pour le développement du football sénégalais dans son ensemble.