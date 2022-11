Gestion de Aminata Sow : La Dgpsn en eaux troubles 

Rien ne va plus entre la patronne de la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (Dgpsn) et ses collaborateurs. Selon WalfQuotidien, trois des collaborateurs d’Aminata Sow ont été arrêtés et conduits manu militari au poste de gendarmerie de la deuxième sphère de Diamniadio.

Ce, après une dénonciation de la déléguée générale Aminata Sow. Il aura fallu des médiations pour qu’ils puissent bénéficier d’une libération. Ils ont dénoncé la gestion de cette dernière signalant l’état de déliquescence dans laquelle se trouve la délégation. «Voilà 3 ans que la Dgpsn est à l’agonie. Les gens souffrent le martyre entre menaces, invectives et demandes d’explications tous azimuts», estiment – ils. Aminata occupe ce fauteuil Déléguée générale de la Protection sociale et de la Solidarité nationale (DGPSN) depuis le 18 décembre 2019 en remplacement de Mme Anta Sarr Diacko.