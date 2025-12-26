Gestion des inondations à Touba : Un projet de 15 milliards FCFA pour le drainage des eaux pluviales lancé ce samedi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, procédera ce samedi 27 décembre 2025 au lancement officiel des travaux de drainage des eaux pluviales à Touba. Ce projet, financé par l’État du Sénégal à hauteur de 15 milliards FCFA, s’inscrit dans le cadre de la Vision Sénégal 2050 et vise à renforcer la résilience des populations de Touba face aux inondations et à améliorer leur cadre de vie.

L’objectif général de ce projet est de mettre en place un système de drainage gravitaire vers la vallée du Sine, garantissant une meilleure gestion et valorisation des eaux pluviales, en intégrant des solutions basées sur la nature et favorisant l’économie circulaire. Les quartiers concernés par ce projet sont Guédé, Darou Minane, Keur Niang, Nguiranène, Mame Diarra, Gouye Ziar, Kawsara Fall, Féto et Firda.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre plusieurs structures, notamment l’Office des forages ruraux (OFOR), la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations (DPGI), la Direction Assainissement, l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), la Société Nationale Des Eaux Du Sénégal (SONES), la Direction de l’Hydraulique, SEN EAU, la DGPRE Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau et l’Office Des Lacs Et Cours D’eau (OLAC).

Publié par EL HADJI MODY DIOP