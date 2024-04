Gestion des stades du Sénégal: Djibril Fall dénonce l’état pitoyable de la pelouse de Mawade

Partager Facebook

Suite à la blessure tragique d’Idrissa Gueye lors de la 20e journée de la Ligue 1 sénégalaise, l’entraîneur de Génération Foot, Djibril Fall, a exprimé sa colère et sa frustration quant à l’état lamentable de la pelouse du stade Mawade Wade, tenant celle-ci en grande partie responsable de l’incident.

L’entraîneur de Génération Foot, Djibril Fall, s’est montré particulièrement critique envers l’état de la pelouse du stade Mawade Wade qui accueillait son équipe ce dimanche, lors de la 20ème journée du championnat de Ligue 1. Une pelouse qu’il a jugé inapte à la pratique du football et un danger pour les joueurs.

« J’ai beaucoup d’amertume quand je regarde le terrain là. Est-ce que ceux qui programment les matchs et gèrent le football viennent regarder les matchs et voient les terrains ? On nous interdit de jouer à Deni Birane Ndao et on joue sur des pelouses comme ça. Là, on vient de perdre un élément très important (Idrissa Gueye). Il est blessé, il a été plâtré et l’état du terrain y a contribué. On ne peut pas pratiquer du football professionnel dans ces conditions. Ce n’est pas le match nul qui m’agace mais bien l’état du terrain qui a contribué à sa blessure« , a déclaré le technicien sénégalais dans un coup de gueule sans détour.

Il ajoute : «Ce n’est pas le nul qui m’agace mais l’état du terrain. Et ils veulent que l’on n’en parle pas. Quand on perd sur un tel terrain, l’entraîneur a un alibi, ça c’est un alibi, ce terrain empêche de jouer». Malgré l’état de la pelouse il a réussi «quand même à mettre en place notre jeu». Mais c’est pour aussitôt ajouter : «Malheureusement, on perd un élément important. On a essayé de réagir, de jouer mais c’est dommage que le match se termine sur un score nul. Parce que l’objectif, en venant ici, c’était de continuer sur le rythme du match qu’on a fait dimanche dernier (victoire 1-0 contre le Jaraaf)».

Djiby Fall a ainsi dénoncé l’état déplorable de la pelouse du stade Mawade Wade de Saint-Louis, soulignant que cela met en péril la santé et la carrière des joueurs. Il a également laissé entendre que celle du stade Deni Biram, chez eux, est de meilleure qualité, mais que la ligue leur a interdit d’y jouer en référence aux chartes de la Fédération Sénégalaise de Football.