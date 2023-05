Gestion du foncier à Pointe Sarène (Mbour): Et Koromack Faye brisa le cordon de la dépendance !

Le célèbre Saltigué sérère Koromack Faye est un patriote confirmé. Cet ami de l’entreprenariat privé national vient de donner un exemple qui mérite d’être médité. Dans ses terres de Pointe Sarène (Mbour),il refuse de céder et est en passe de construire un hôtel. Cela va lui permet de couper le lien traditionnel de la dépendance. Depuis quelques, des assoiffés du foncier et, notamment, des multinationales, font main basse des centaines, voire des milliers d’hectares. En faisant ainsi, Koromack Faye montre la voie à ses compatriotes qui veulent oeuvrer dans l’éradication du chômage des jeunes en offrant un emploi aux jeunes. Comme il le dit en filigrane: »Que Dieu nous accorde la force et le courage de toujours travailler pour l’avenir de nos enfants, aujourd’hui et de demain. La dépendance a avoir des limites. L’heure de sortir de la tutelle des néocolonialistes doit donc sonner. Brisons cette tutelle dans laquelle s’enferment nos pays. La plupart des problèmes qui nous étranglent

(chômage, émigration clandestine et, j’en passe…) ont pour principal lit cette dépendance qui perdure », dixit le Saltigué Koromack Faye.