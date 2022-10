Gestion du Patrimoine: Après le TER, des câbles du BRT sectionnés

Peut-on dire que le Sénégal est un pays discipliné. En tout après certains actes, cette assertion pourrait être classé comme un mythe ou une conte de fée au Sénégal. L’indiscipline et l’incivisme sont devenus le quotidien des Sénégalais et cela pousse à se poser des questions si certains avec certains comportements va t-on vers un Sénégal Émergent ou un Sénégal Immergent ? En effet, selon Xibaaru, des câbles du BRT ont été sectionnés par des personnes n’ont encore identifiées.

Au delà de l’insalubrité au Sénégal qui marque le manque de civisme de certains senegalais vient encore d’autres phénomènes que sont le vol des câbles du BRT . Il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer certains comportements irrespectueux de certains, l’attitude incivique et bien d’autres abus encore fréquents au quotidien dans la capitale sénégalaise. Des personnes malintentionnées ont sectionnés les câbles du BRT. Selon les informations d’Iradio, les malfaiteurs n’ont pas jusque là été arrêtés par la police. Les populations riveraines se plaignent de l’absence de sécurité sur les lieux.

Il y’a pas longtemps les mêmes faits s’étaient produit et les les auteurs de cet acte ont été identifiés, selon les informations. Et bien ces incidents avaient perturbé le trafic du Train express régional à la suite de certains câbles de signalisation qui ont été sectionnés, ce qui avait occasionné des blocages causant de longues files d’attente entre Keur Mbaye Fall et Yeumbeul. L’histoire se répète encore. Est ce une attitude sénégalaise ou juste le manque de Civisme. Pourtant les autorités avaient annoncé des mesures de sécurité pour renforcer ces zones.

Ce qu’il faut retenir, c’est que ce genre d’actes ne concerne pas seulement le pays de la Téranga car même en France les mêmes faits sont constaté car la liaison ferroviaire entre Marseille et Toulon a été une fois perturbée à cause d’un vol de câbles qui avait endommagé la signalisation poussant la fermeture du réseau toute la journée.

Le ministre de l’intérieur Sénégalais, Antoine Félix Diome, avait révélé que l’Etat a lancé la traque contre les voleurs des câbles du Ter. Selon ces actes ne resteront pas impunis en clair, les auteurs vont être identifiés, traqués, arrêtés et livrés à la justice. Il s’exprimait lors de la cérémonie de lancement des journées nationales des sapeurs-pompiers.