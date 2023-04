Gestion Foncière: Les universitaires pour une bonne planification

Pour faire face aux problèmes fonciers, le réseau d’excellence sur la gouvernance foncière en Afrique de l’Ouest francophone a tenu une rencontre sur la gestion foncière. L’objectif est de discuter des dynamiques foncières nationales et sous-régionales et de développer des thèmes de recherche adaptés aux nouveaux métiers du foncier.

Les problèmes fonciers constituent des obstacles pour le développement des pays africains. Pour y faire face, le réseau d’excellence sur la gouvernance foncière en Afrique de l’Ouest francophone a été mise en place. Selon Pr Ibrahima Diallo, enseignant à l’université Gaston Berger de Saint Louis, coordinateur dudit centre, la dimension foncière va au delà du local mais c’est l’union africaine qui a mis en place en 2009 un cadre et lignes directrices suite à un constat. « Car, on ne peut pas développer l’Afrique sans qu’il ait une gestion apaisée. Les conflits fonciers plombent le développement, raison pour laquelle l’Union africaine a donné mandat à l’agence africaine de politiques foncières qui en partenariat avec la GIZ a mandaté officiellement l’université Gaston Berger pour abriter le centre d’excellence foncière qui est un centre régional avec des professeurs d’université dans chaque pays », dit-il.

Et de poursuivre: « La mauvaise gestion du foncier reste catastrophique, s’il n’est pas bien géré, il ya toujours des conflits, une instabilité et les clignotants sont au rouge et on ne pourra pas gérer de manière durable. Il ya l’agriculture avec le défi de la souveraineté alimentaire qui sera compromise », À l’en croire, avec la formation, on peut inverser la tendance avec l’équipe doctorale sur le foncier, et un master aussi. « Bientôt nous aurons une licence professionnelle.

En Afrique de l’Ouest, pour la première fois, nous aurons où enseigner le foncier dès la première année de l’université jusqu’au doctorat. Au delà de cette formation, nous sommes disponibles d’accompagner les professionnels comme les parlementaires et les professionnels qui sont dans l’administration. Il faut que ces cadres soient outilles », renseigne-t-il. Il indique que le diagnostic de l’union européenne montre qu’il n y avait pas de formation sur le foncier. « Ce qui a révélé des problèmes de gouvernance, de conflit avec les coutumiers et les officiels. Avec cette formation, l’administration locale, les collectivités territoriales, les étudiants et les cadres soient aptes et outilles pour prendre en compte le foncier », souligne-t-il.

De son avis, il faut une planification urbaine pour faire face aux problèmes fonciers avec des réserves foncières. « Une commune ne peut pas se développer sans l’aménagement de son espace.

L’Etat ne peut pas aussi développer ses infrastructures sans une bonne planification de l’espace parce qu’aujourd’hui, il ya une augmentation de la population, il faut de l’espace pour les infrastructures, l’urbanisation, les jeunes. Si rien est fait, on vivra toujours cette insécurité foncière qui est préjuciable à l’économie et la paix sociale. Il faut un dialogue multi-acteur pour mettre en place un cadre réglementaire », martèle-t-il