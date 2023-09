Avez-vous la paix ? La paix seulement devraient répondre les progressistes, en chœur. Mais, à part Tonton Niasse, le Dr Malick Diop (un peu moins mordant ces temps çi ), et l’ancien parlementaire Zator Mbaye, connaissez-vous encore d’autres militants actifs ou même passifs de l’Afp ? Moi non. J’ai beau chercher, je ne vois pas. Ces trois-là doivent être la pointe de l’attaque, le milieu de terrain de l’équipe de l’Afp, mais aussi seulement » les derniers militants puisque beaucoup d’entre nous sont incapables d’en citer d’autres. Si d’autres existent réellement. Dans ce « Go », on va alors se contenter de parler de Zator Mbaye.

Pourquoi lui ? Parce que c’était (on ne le voit plus), sans doute, le plus attractif militant de l’Afp. Un baroudeur sans peur et sans reproches genre Kalidou Keita, mais aussi un téméraire des télés qui osait se taper tous les plateaux dès que ca touchait de près l’APR et les copains d’en haut. Sauf qu’on ne le voit presque plus l’ami Zator aujourd’hui porté disparu, même si nous allons bientôt entrer dans des zones de turbulences, avec la présidentielle tant attendue.

Est-il passé à l’ennemi ? Le jeu n’en vaudrait-il plus la chandelle avec la retraite du père putatif et le retrait programmé du père Big Mack ? On n’en sait rien pour l’instant. Comme on ne sait pas non plus, s’il faut désormais, comme les anglais, rouler à gauche à la rentrée. Ce qui est certain « daal », c’est que dès le retour du Magal, la fin de la recrée sera sifflée, et plus personne ne pourra lambiner en chemin.

Sebé