GO: Am Maty … diokhal Gabi

Am Maty diokhal Gabi !

Am Fatoumata, passe ko Thiaba

Am Françoise, sani ko Coura-Macky!…..Gnii nio yabaté Deuggg Deuggg ama tougnou réww!

Une bande de trois à quatre femmes cupides et délurées capables de tenir le pays en haleine des jours durant ? Il n y a qu’au Sénégal que ça se passe. Nous devons être le seul pays au monde à pouvoir abriter leurs turpitudes, sans que l’État ou le Pouvoir spirituel ne se lève pour crier basta.

.Un coup, c’est Fatoumata Ndiaye et sa fille Thiaba « Tampi » qui se disputent la « Une » des journaux, un autre, c’est Gabi Jumbo, l’assaisonnement intellectuel devenu millionnaire, qu’ on retrouve sur le champ de bataille, croiser le fer avec Kalifone, le « thiamigne » insulteur.

On retrouve cette engeance dans tous les coups tordus, mais aussi dans tous les rackets possibles et imaginables qui mènent à l’ affaire Sonko-Adji Sarr et qui rapportent gros.

Non, ce ne sont pas des victimes collatérales ou de simples cabotines comme on aurait pu le croire. Mais, des acteurs nuls grassement payés pour faire le sale boulot, quitte à s’entretuer par la suite, au moment du partage du butin.

Qui disait encore: Pas d’état, plus de dégâts?

Sébé