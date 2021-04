GO : Amoul Adjia amoul As, ressort de l’ombre

On le croyait un peu grogue avec cette histoire de Adji Sarr, mais il faut croire que Me El Hadji Diouf a bien du ressort. Même pas un mois après, la fameuse conception de celle qui se dit être violée par le politicien Ousmane Sonko, voilà que As reprend sa robe d’avocat et plus belle, livre des combats digne des titans.

Cette fois, il s’en prend aux enquêteurs et la justice qui, dans l’affaire des médicaments introduits frauduleusement dans notre pays, ont désigné un chinois établi dans notre cher Sénégal, aidé de quelques acolytes. Pour Me El hadji Diouf cependant, il n’y a pas lieu de crier au loup, l’affaire est classique et il ne s’agit point de faux médicaments, puisque les produits incriminés ont toujours eu une durée légale. Il s’agit plutôt d’une cabale montée par d’autres boîtes rivales, qui cherchent à se débarrasser d’un adversaire qui fait de bonnes affaires, avec la complicité de certains administratifs sénégalais, qui ferment les yeux à l’occasion. Il ne s’agit donc pas de faux médicaments comme on veut nous le faire croire, mais des consommables importés et prêts à servir, contrairement à ce qu’on le veut croire à l’opinion publique.

CEBE