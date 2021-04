Go : Ce fameux million de 800 tonnes d’arachide

Même si beaucoup d’agriculteurs ne donnent pas crédit à sa déclaration, le professeur Moussa Baldé, ministre de l’Agriculture campe sur position. Il est persuadé que cette année ce que nous avons engrangé comme récoltes d’arachide dépasse de loin les prévisions. Mieux, il soutient que depuis 1951, jamais nous n’avons obtenu autant d’arachides cette année, et que les presque 2 millions que nous avons engrangé ne sont dus qu’à une hardiesse de son ministère.

Mais si le ministre soutient que depuis 1951 à maintenant, nous n’avons pas connu de production aussi importante, entre-t-il dans son calcul le nombre de surfaces emblavées, le nombre d’hectares intéressés par la monoculture de l’arachide et la masse ouvrière qui a travaillé ? Ce serait bien de réfléchir dans ce sens car depuis 1951 nous avons au moins triplé, notre population et se référer à des chiffres actuels pour expliquer une situation ne saurait être si exceptionnel que l’on chante sous les toits. Le triomphe modeste ! C’est ce qui manque surement le plus à ce gouvernement.