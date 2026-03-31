GO : Elle coule, elle coule, la Sen tv…

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Ce n’est un secret pour personne. A moins qu’ils n’y soient forcés, le moins qu’on puisse dire de certains de nos journalistes et animateurs c’est qu’ils ne craignent ni Dieu, ni les forces obscures, ni le vox populi.

Ce ne sont pas des clients hyper patients. Dès que quelque chose coche, taf-taf, ils ramassent armes et bagages pour aller voir ailleurs. Depuis quelques mois par exemple, c’est une nouvelle série de départs et arrivées .

Après la sublimation des vrais journalistes du début.(Tiens ! Tiens! Savez-vous d’ailleurs, ce qu’est la sublimation ? Non ? c’est simplement la transformation d’un corps solide en corps gazeux. » )

Si vous ne voyez toujours pas? Laissez tomber et sachez prosaïquement que » mooy lolou. »

Mais revenons à nos moutons ! Je disais donc qu’à Sen Tv, après la « sublimation » des vrais pisse-copies, c’est la grande vadrouille préméditée ou pas), vers d’autres pâturages. Sinon, le grand charivari. La vraie saignée.

Tour à tour, l’animateur Cheikh Sarr (à ne pas confondre avec le coach de basket qui lui aussi, avait transhumé au Rwanda), la charmante Sophia Diatta, le père Mbaye Mangoné qui en faisait toujours un peu trop, et le père Benoit qui n’en faisait jamais assez, c’est maintenant le règne de la grande vadrouille.

« On se casse, ou on se barre, semble la nouvelle devise-maison, avec des presque analphabètes aux commandes. Sans compter les « badianou presse musclées » aux grandes gueules.

Sébé