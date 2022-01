GO : Encore Sonko et ses dérapages

Si j’étais le Président du Pastef, je convoquerais dare-dare les cadres du parti, pour leur faire cet aveu : « Désolé les gars, j’ai besoin d’un porte-parole.

D’urgence. J’ai beau essayer de parler en public, je n’y parviens pas. Chaque fois on me dit que je sors des c….Aneries ou pas, Ousmane Sonko qui ressemble beaucoup à Aliou Sow Malaw sur ce plan, ne trouve souvent ses repères que dans son cursus et ses diplômes, sans se douter que les gens n’en ont que faire.

Dégustez-moi ces extraits de son discours de la semaine dernière : « Le candidat Lat Diop est une personne que je connais très bien. J’étais son doyen d’une année à l’Enam. Et là-bas, tout le monde sait comment ça se passe ; il y a un niveau qui est exigé. Et lui, n’avait pas le niveau. Il faisait partie des derniers, les moins pertinents. »Qu’est-ce qu’il voulait que ça nous f….le red chef des « pastèques »? Si Lat Diop était un cancre à l’époque et qu’il s’est ensuite débrouillé pour occuper aujourd’hui le poste du directeur de la Lonase, cela veut dire qu’il n’était pas si cancre que ça. Et qu’il s’est amélioré, au sens « apériste » du mot. Au moins.

Mais s’il possède des milliards de nos jours, alors qu’il n’est que fonctionnaire de l’Etat, c’est ça qui doit interpeller. Et c’est là où nous attendons l’autre Sonko, le célèbre inspecteur des impôts, sans domaine, selon ses dires.Sebe