GO! N’della donne rv … en 2024

N'della donne rv … en 2024

« C’est l’homme qui a peur, sinon y a rien! »

Ce refrain d’une chanson de Youssou Ndour, devrait être la préféré de Ndella Madior Diouf, la dame aux douze métiers et au courage d’acier trempé. Sûre que dans beaucoup de prudence dont les hommes font montre, il y a une bonne dose de lâcheté, celle qui se veut le défenseur de la veuve et de l’orphelin, a décidé de plonger pour dire ses quatre vérités à Big Mack, quitte à décrocher quelques semaines de vacances gratuites à Sebi-Ponty: » Au Sénégal, la démocratie est superficielle. La preuve?, beaucoup de leaders politiques sont recalés par le pouvoir. Donc Big Mack doit libérer le champ politique, en permettant à tous les politiciens qui veulent participer aux prochaines joutes électorales de le faire, avant de régler cette histoire de parrainage et de caution qui doit être réduites. » « Moungock bokk! pour reprendre Khady Colonel Gueye de la Sen Tv.