GO! Ousmane Mbaye à la tête de la Chambre des Mines.

Jamais « 203 ». En tout cas, cette année semble bien partie pour la cimenterie Dangote qui, une fois de plus, vient d’être honorée.

En effet, Ousmane Mbaye, son DG, a été élu Président de la Chambre des Mines du Sénégal (CDMS), le vendredi 21 juillet dernier, lors de l’Assemblée Générale de l’organisation. M. Mbaye dont le mandat va durer deux ans renouvelables, succède à Daour Dieng, Président du Conseil d’Administration, et Directeur Communautés, Environnement & Affaires Publiques de Grande Côte Operations (GCO), la société qui exploite le zircon à Diogo, dans le département de Kébémer. Rappelons qu’instituée en 2013, la CDMS est une association privée du secteur minier Sénégalais.

Ses missions principales sont de faire la promotion du secteur minier et servir d’interlocuteur entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé minier dans notre pays.

Sébé