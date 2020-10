Gorée va rouvrir samedi aux visiteurs

La réouverture sera progressive, à raison de huit navettes de chaloupe par jour, au lieu de 12 autrefois. La fermeture de l’île l’a longtemps préservée de la pandémie, jusqu’au premier cas rapporté fin août. En tout, trois cas ont été recensés à ce jour.

Gorée, île symbole de la traite négrière au large de Dakar et destination prisée des touristes, rouvre samedi aux visiteurs après des mois d’une fermeture imposée par le covid-19 qui a sévèrement affecté l’activité économique, a indiqué la municipalité jeudi.

“Les modalités, les conditions sont validées”, a dit à l’AFP Mamadu Adama Diop, chef de cabinet du maire de l’île, Augustin Senghor. “Samedi, ça repart”, a-t-il ajouté.Cette réouverture est assortie de mesures comme le port obligatoire du masque dans la chaloupe qui transporte et ramène les visiteurs, mais aussi sur l’île, y compris à l’extérieur, a-t-il dit. La réouverture sera progressive, à raison de huit navettes de chaloupe par jour, au lieu de 12 autrefois, a-t-il précisé.

Gorée, à quelques kilomètres au large de la capitale sénégalaise, était fermée aux visiteurs depuis le premier cas de contamination déclaré au Sénégal le 2 mars. Seuls ses quelque 2.000 habitants répartis sur 28 hectares étaient autorisés à prendre les bateaux qui desservent l’île et assurent son approvisionnement. Lieu de mémoire inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco comme “symbole de l’exploitation humaine”, mais aussi site pittoresque sur l’Atlantique, Gorée, d’où sont partis pendant plusieurs siècles des esclaves africains vers les Amériques, attire habituellement des foules de visiteurs. Elle a durement souffert de la fermeture. Nombre d’habitants de Gorée travaillent sur le continent. D’autres gagnent leur vie sur place, essentiellement du tourisme et de ses dérivés. La Maison des esclaves, le Musée historique et le Musée de la mer, “les restaurants, tout était fermé. On fonctionnait à 0%”, a dit le chef de cabinet.

La fermeture de l’île aux visiteurs l’a longtemps préservée de la pandémie, jusqu’au premier cas rapporté fin août. En tout, trois cas ont été recensés à ce jour, a-t-il dit.Le gouvernement sénégalais s’enorgueillit prudemment de l’efficacité de sa riposte à la pandémie.

Le pays a déclaré officiellement 15.190 cas et 313 morts.Fin septembre, c’est la liaison maritime entre Dakar et la Casamance, dans le sud du pays, qui avait repris.